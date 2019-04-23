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РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
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Кремль заявил о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина в Пекине

Президент России Владимир Путин после встречи во Владивостоке с лидером КНДР Ким Чен Ыном 26 апреля отправится в Пекин, где проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

По его словам, помимо этого российский президент в Пекине 26–27 апреля примет участие в форуме «Один пояс — один путь». На форуме Путин представит видение евразийской интеграции, уточнил Ушаков.

Общество
Кремль назвал дату встречи Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке

В этом году отмечается 70-летие дипломатических отношений между Россией и КНР, напомнил помощник президента. В июне, добавил он, ожидается государственный визит Си Цзиньпина в Россию, который будет состоять из двух частей — непосредственно госвизит председателя КНР в Москву, а также участие китайского лидера в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика
В КНДР подтвердили предстоящую встречу Ким Чен Ына с Путиным

25 апреля у Путина запланирована встреча во Владивостоке с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

Теги: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, КНР
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