ЦИК Украины назвал дату публикации официальных результатов второго тура

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликует окончательные официальные результаты второго тура президентских выборов на Украине 30 апреля. Об этом замглавы ЦИК Евгений Радченко заявил телеканалу «1+1».

Он пояснил, что такой срок связан с Пасхой, одним из крупнейших праздников на Украине. «Мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков», — уточнил Радченко. Замглавы ЦИК добавил, что предварительные результаты голосования по электронным протоколам будут объявлены примерно через два-три дня.

Украинское законодательство ставит 1 мая 2019 года предельной датой публикации официальных итогов выборов. По состоянию на 4:10 мск, 22 апреля, подсчитано 63% голосов после второго тура. Шоумен Владимир Зеленский обгоняет действующего президента Петра Порошенко на 46,4% — 73% против 26,66%.

Порошенко ранее признал свое поражение, но пообещал остаться в политике. Зеленского в том числе поздравили в США, Великобритании, Франции и Армении. Своей первой задачей на посту президента шоумен назвал возвращение на Украину военнопленных с территории России.