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Сбербанк объяснил сбой в работе в начале апреля ошибками подрядчика

Серия сбоев в работе сервисов Сбербанка в начале апреля не была результатом хакерской атаки, а связана с ошибкой подрядчика финансовой организации. Об этом журналистам сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

В начале апреля в работе Сбербанка произошло два сбоя. 8 апреля в течение нескольких часов не были доступны операции в онлайн-банке и банкоматах. Спустя два дня, 10 апреля, клиенты банка также не могли войти в онлайн-банк и воспользоваться банковским мобильным приложением. Позднее в банке объяснили сбой проведением технических работ.

«Это точно была не хакерская атака», — сказал Кузнецов, подчеркнув, что банк ранее уже объяснял причины сбоя. «Только с сожалением можно говорить, что наш подрядчик допустил ошибки. Но мы уже перед всеми извинились за это. Никаких рисков других серьезных, беспокоящих не существует. Никакой атаки не было», — подчеркнул зампред правления банка.

Теги: Сбербанк, технический сбой, онлайн-банкинг
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