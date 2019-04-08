В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В кредитной организации заявили, что трудности касаются проведения платежей и переводов. Неполадки также затронули банковские системы самообслуживания

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка. Они могут возникнуть при проведении платежей и переводов.

«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов может испытывать затруднения при проведении операций платежей и переводов в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — ответили РБК в пресс-службе Сбербанка.

Фото: РБК

При попытке корреспондента РБК войти в «Сбербанк Онлайн» около 11:30 мск мобильное приложение выдало ошибку: «Система временно недоступна, повторите вход через 15 минут».

О сбоях банк сообщал в конце октября 2018 года. Тогда у клиентов возникали проблемы при проведении операций, но сбой был устранен примерно спустя 40 минут после возникновения.