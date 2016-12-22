Сбербанк объяснил сбой в работе мобильного банка проведением техработ

Сбербанк восстановил штатную работу интернет-банка «Сбербанк. Онлайн». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Как заявил представитель кредитной организации, по техническим причинам часть клиентов банка могла столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение и интернет-версию «Сбербанк. Онлайн».
«В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме», — отметил он.
Около полудня пользователи начали сообщать о перебоях в работе интернет-банка. В частности, затруднения возникали при попытке входа в систему. По данным сайта downdetector.ru, отслеживающего сбои в работе сервисов, около 43% клиентов не могли получить выписку по счету, 39% не могли войти в систему, 17% отметили сбой в работе всех сервисов.
Ранее Сбербанк и Тинькофф Банк запустили сервис, благодаря которому их клиенты могут обмениваться средствами по номерам мобильных телефонов.