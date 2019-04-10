Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе приложения

В Сбербанке посоветовали клиентам воспользоваться приложением после 13:00 мск и принесли извинения за неудобства. Предыдущий сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В «Сбербанк Онлайн» возникли технические неполадки, пользователи пожаловались на невозможность зайти в приложение.

Портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, после 12:00 мск получил более 600 отчетов о неполадках в работе приложения. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Перми.

В своем Twitter Сбербанк рекомендовал клиентам воспользоваться приложением после 13:00 мск. «Приносим извинения за неудобства», — заявили в банке.

«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов может испытывать затруднения при входе и проведении операций в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Профильные подразделения банка работают над его устранением. В ближайшее время проблема будет решена. Приносим свои извинения клиентам за доставленные неудобства. Все операции в отделениях банка проводятся в обычном порядке», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.