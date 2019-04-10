Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе приложения

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,69 -0,23 EUR Бирж. 72,94 -0,20 Brent 70,88 +0,25% USD Нал. 65,08 64,35 EUR Нал. 73,42 72,60 USD ЦБ 64,78 -0,57 EUR ЦБ 72,97 -0,39 EUR/USD 1,1274 +0,0011 BTC/USD Бирж. 5 281,90 +67,50 IMOEX 2 586,40 +0,63% RTSI 1 259,55 +0,89% DJIA 26 150,58 -0,72% Nasdaq 7 909,28 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $56 (+15,23%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,35%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Wells Fargo $56 (+15,23%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,35%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 64,78 (-0,57) Quote, 09 апр, 14:29
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 72,97 (-0,39) Quote, 09 апр, 14:29
Вице-премьер Трутнев заявил о неокупаемости проекта РЖД в Арктике Экономика, 13:59 Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное Общество, 13:45 Какие государственные льготы предусмотрены для предпринимателей РБК и ВТБ, 13:43 ЦИК передала мандат Алферова экс-депутату Берулаве Политика, 13:38 Почему российский универмаг часто напоминает недоразвитое дерево бонсай Pro, 13:34 Клинт Иствуд в роли Рэмбо: от каких культовых фильмов отказывались актеры Стиль, 13:33 В торговых центрах Москвы пустует 4,3% площадей — минимум с 2014 года Pro, 13:31 Предвыборный ролик Трампа в Twitter удалили за музыку из фильма о Бэтмене Политика, 13:25 Украина запретила ввоз из России стеклянных банок и бутылок Общество, 13:23 СК попросил суд отпустить Майкла Калви под домашний арест Общество, 13:20 Футбольный союз Голландии отстранил тренера Слуцкого после критики рефери Общество, 13:17 Подозреваемого в наезде на курсанта МЧС в Воронеже задержали Общество, 13:13 Сколько заработали актеры «Игры престолов» Стиль, 13:12 Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 13:08
Технологии и медиа ,  
0 
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбой в работе приложения
В Сбербанке посоветовали клиентам воспользоваться приложением после 13:00 мск и принесли извинения за неудобства. Предыдущий сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В «Сбербанк Онлайн» возникли технические неполадки, пользователи пожаловались на невозможность зайти в приложение.

Портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, после 12:00 мск получил более 600 отчетов о неполадках в работе приложения. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Перми.

В своем Twitter Сбербанк рекомендовал клиентам воспользоваться приложением после 13:00 мск. «Приносим извинения за неудобства», — заявили в банке.

«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов может испытывать затруднения при входе и проведении операций в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Профильные подразделения банка работают над его устранением. В ближайшее время проблема будет решена. Приносим свои извинения клиентам за доставленные неудобства. Все операции в отделениях банка проводятся в обычном порядке», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

Финансы
ЦБ определился с датой подключения Сбербанка к Системе быстрых платежей

Предыдущий сбой в работе «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля. Клиенты банка испытывали трудности при проведении платежей и переводов через приложение и банкоматы. Проблемы были устранены к 17:17 мск.

Авторы: Григорий Дубов, Евгения Чернышова
Теги: Сбербанк, пользователи, сбой
Материалы по теме
«Сбербанк Онлайн» возобновил работу после сбоя
Финансы
Сбербанк опроверг информацию об ограничении приема купюр банкоматами
Финансы
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter