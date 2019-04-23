Верховный суд Мьянмы отклонил апелляцию осужденных журналистов Reuters

Верховный суд Мьянмы отклонил последнюю апелляцию двух журналистов Reuters, которых ранее приговорили к семи годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне. Об этом сообщает Reuters.

«Они были приговорены к семи годам, и это решение остается в силе. Апелляция отклонена», — заявил судья Сой Наинг.

По данным агентства, 33-летний Ко Ва Лоне и 29-летний Ко Кья Сой Оо провели более 1,4 года в заключении. Их арестовали в декабре 2017 года, когда они работали над расследованием убийств 10 мусульман-рохинджа при конфликте с властями Мьянмы.

В сентябре 2018 года суд обвинил их в незаконном получении доступа к секретным файлам о передвижении армии и полиции в Мьянме и в разглашении гостайны. В результате журналисты Reuters получили по семь лет заключения.