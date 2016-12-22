В ЕС потребовали освободить осужденных в Мьянме журналистов Reuters

В Евросоюзе требуют немедленно освободить двух журналистов Reuters, осужденных в Мьянме на семь лет за разглашение гостайны в ходе расследования убийств мусульман-рохинджа. Об этом сообщает само агентство. Как указано в заявлении внешнеполитической службы ЕС, сложившаяся ситуация «подрывает свободу прессы, право общества на информацию и развитие верховенства права в Мьянме».

Речь идет о 32-летнем Ва Лоне и 28-летнем Сое Оо. Суд постановил, что они незаконно получили доступ к секретным файлам о передвижении армии и полиции в Мьянме, чтобы «подорвать нацбезопасность». По данным следствия, двое полицейских передали репортерам документы в одном из ресторанов города Янгон. Журналисты занимались расследованием убийств 10 мусульман-рохинджа при конфликте с властями Мьянмы. Главный редактор Reuters призвал суд пересмотреть приговор, назвав его «шагом назад для демократии».

Противостояние между рохинджа и властями Мьянмы длится с середины XX века. Конфликт обострился в августе 2017 года после нападения группировки «Араканская армия спасения рохинджа» на солдат и полицейских. В результате военной операции из страны эмигрировали более 400 тыс. человек. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в преследовании мусульман-рохинджа и в массовых убийствах.