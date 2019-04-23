На Урале убивших инвалида подростков приговорили почти к 10 годам колонии

На Урале убивших инвалида подростков приговорили почти к 10 годам колонии

В Свердловской области суд вынес приговор четырем подросткам за убийство инвалида. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем несовершеннолетним местным жителям. <...> Подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8,5 года до девяти лет девяти месяцев, с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении.

Подростков признали виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц).

Отмечается, что в отношении 13-летней девочки, которая находилась вместе с подростками на месте происшествия, были приняты организационные меры по временной изоляции.