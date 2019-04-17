На Урале подростки избили инвалида

В городе Полевской Свердловской области подростки избили 22-летнего инвалида, сообщает местный портал 66.ru со ссылкой на отца потерпевшего.

По данным портала, инцидент произошел вечером 12 апреля, когда молодой человек возвращался домой с прогулки. К нему подошли несколько подростков и попросили закурить. После его отказа компания потребовала от мужчины вывернуть карманы. Пострадавший попытался вырваться и убежать, однако подростки догнали его и начали избивать. В результате молодому человеку выбили три передних зуба, разорвали губу и сломали нос.

«И это при том, что он инвалид с детства, у него травма головы, у него судорожные приступы часто бывают», — подчеркнул его отец, добавив, что на улице за него никто не вступился.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области ​Валерий Горелых заявил РБК, что в настоящий момент полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают личности подростков.​ По итогам проверки будет принято процессуальное решение.