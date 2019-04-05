На Урале для убивших инвалида подростков запросили десять лет тюрьмы

На Урале для убивших инвалида подростков запросили десять лет тюрьмы

Прокуратура Свердловской области попросила суд назначить четырем подросткам, обвиняемым в убийстве инвалида, 9 лет 9 месяцев тюремного заключения для каждого. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2018 года в городе Березовском, когда четыре подростка в возрасте от 14 до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения вместе с 13-летней местной жительницей завязали разговор с молодым человеком с ограниченными возможностями здоровья.

Под предлогом помочь им купить сигареты, они предложили ему проследовать за ними через гаражный комплекс, где избили его, используя табурет, а также надели на голову ведро, пиная по нему. Смерть пострадавшего наступила спустя некоторое время от травмы головы.

Согласно сообщению, поскольку ч. 2 ст. 105 УК (убийство), по которой заведено дело, предусматривает наказание не более десяти лет лишения свободы, прокуратура запросила наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев для каждого из участников преступления.