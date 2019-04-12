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АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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В Казани после избиении подростка сверстниками возбудили дело

В Казани возбудили уголовное дело после избиения подростка сверстниками. Об этом сообщается на сайте городского УМВД.

Дело заведено по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью).

Накануне «Вечерняя Казань» опубликовала видео, на котором подростки бьют ногами ровесника. Сообщалось, что жертвой стал ученик одной из школ. Ранее кадры избиения были распространены в соцсетях, где также сообщалось о смерти избитого юноши.

В полиции опровергли информацию о гибели подростка после драки. В медицинском учреждении Казани сообщили сотрудникам полиции, что 17-летний подросток был доставлен к ним с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга 5 апреля. В настоящее время пострадавший юноша выписан, его здоровью ничего не угрожает.

После оперативно-разыскных работ полицейские установили участников драки (подростки от 15 до 16 лет), которых доставили в отделение для выяснения обстоятельств.​

Подростки пояснили, что перед дракой между ними и пострадавшим произошел словесный конфликт, они нанесли потерпевшему удары по разным частям тела, после чего скрылись.

Теги: Казань, уголовное дело, избиение, подростки
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