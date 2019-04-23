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Число погибших при взрывах на Шри-Ланке достигло 310

Число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в минувшее воскресенье на территории Шри-Ланки, достигло 310 человек. Об этом сообщает местное издание News First со ссылкой на данные министерства здравоохранения островного государства.

Отмечается, что число раненых составляет 480 человек. Опознать до сих пор не удалось более 40 человек. ​Ранее сообщалось о 290 жертвах.

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Появилось видео нового взрыва в столице Шри-Ланки

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке утром 21 апреля. Первый  взрыв произошел в церкви святого Антония в районе Кочикаде в Коломбо, второй — в церкви святого Себастьяна в Негомбо, в 30 км севернее Коломбо, третий — в церкви в городе Баттикалоа на востоке острова. Примерно в это же время взрывы прогремели в столичных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury. Седьмой взрыв позже произошел в районе столичного зоопарка, восьмой — в столичном районе Дематагода. В это время в церквях проходили пасхальные службы. 

По данным властей Шри-Ланки, серию взрывов осуществила группа террористов-смертников экстремистской группировки Nations Thawahid Jaman (NTJ). Ответственность за произошедшее никто на себя не взял. По подозрению в причастности к взрывам полиция задержала 24 человек. Кроме того, власти Шри-Ланки ввели чрезвычайное положение, оно вступило в силу во вторник в полночь.

Теги: Шри-Ланка, взрывы, теракт, погибшие
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