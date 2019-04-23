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МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов. Об этом сообщает агентство Kiodo.

В частности, отмечается, что из доклада за 2019 года исчезла фраза «вернем четыре северных острова японской стороне», ранее упоминавшаяся в аналогичном докладе за 2018 год. В докладе отмечается, что Япония намерена «решить территориальную проблему и заключить мирный договор» с Россией.

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Как сообщает агентство, в текущем году острые формулировки были исключены из доклада для того, чтобы не осложнять переговоры, продолжающиеся с Россией по мирному договору. Официальная публикация доклада должна состояться в ближайшее время. 

Россия и Япония не могут договориться о подписании мирного договора уже на протяжении 70 лет, после подписания декларации в 1956 году. Этому препятствует территориальный спор по поводу Курильских островов. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, которые считает своими «исконными территориями». Россия полагает, что они перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявлял, что заключение мирного договора с Россией зависит от демаркации границ «северных территорий», которыми власти Японии называют Южнокурильские острова. При этом глава МИД Японии Таро Коно заявлял о необходимости решить вопрос с помощью военных компенсаций.

Президент России Владимир Путин встречался с Синдзо Абэ в Сингапуре в ноябре 2018 года. Абэ заявлял, что Россия и Япония решат спор вокруг Курильских островов на основе доверия между лидерами двух стран, а также заключат мирный договор. За основу была взята декларация 1956 года, согласно которой СССР согласился передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.

Теги: Япония, Курильские острова, МИД Японии
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