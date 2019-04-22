В ОБСЕ и Европарламенте оценили президентские выборы на Украине

В ОБСЕ и Европарламенте оценили президентские выборы на Украине

Миссия Бюро по демократическим инициативам и правам человека ОБСЕ признала прошедшие на Украине президентские выборы конкурентными и прошедшими с соблюдением прав и свобод граждан. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.​

«Президентские выборы в Украине были конкурентными и проводились с соблюдением основных свобод, — подчеркивается в сообщении миссии. — Второй тур был хорошо организован, несмотря на оперативные проблемы и ограниченные сроки».

Наблюдатели от ОБСЕ положительно оценили второй тур голосования, и несмотря на некоторые процедурные проблемы, допущенные в первом туре, 21 апреля они отметили «заметное улучшение процедуры подсчета голосов и подведения итогов».

Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели назвал происходящее на Украине «демократической и упорядоченной передачей власти», а также «большим достижением украинского народа».

Также о прошедших выборах президента Украины высказалась и глава миссии наблюдателей от Европарламента Ребекка Хармс.