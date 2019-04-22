Путин созвонился с Лукашенко на фоне споров о качестве поставляемой нефти

Путин созвонился с Лукашенко на фоне споров о качестве поставляемой нефти

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, в рамках которого они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили «текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества». При этом в пресс-службе не уточнили детали переговоров.

Днем 22 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко пока не обсуждали вопрос ухудшения качества поставляемой из России в Белоруссию нефти.

«Белнефтехим» сообщил об ухудшении качества поступающей из России нефти 19 апреля. В компании указали, что поступающая смесь Urals содержала высокую концентрацию хлорорганических соединений, что, по мнению белорусской стороны, может привести к нарушению технологических режимов НПЗ.