Ведущий Норкин вернулся к работе после «исчезновения» из эфира НТВ

Ведущий Норкин вернулся к работе после «исчезновения» из эфира НТВ

Ведущий программы «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«В субботу он был в студии программы «Центральное телевидение» Вадима Такменева, где рассказал причины своего отсутствия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас Норкин находится в эфире, где ведет свою передачу.

2 апреля Норкин во время выпуска программы «Место встречи», посвященной реакции стран Запада на первый тур президентских выборов на Украине, после реплик нескольких гостей студии заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях», и покинул эфир. После одного из рекламных блоков в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов. В Facebook зрители программы «Место встречи» потребовали вернуть ведущего в эфир.