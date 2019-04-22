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Суд арестовал ректора новгородского вуза по подозрению в получении взяток

Суд принял решение заключить под стражу ректора ГОАУ ДПО «Региональный институт профессионального развития», которую обвиняют в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новгородской области.

По версии следствия, ректор, пользуясь служебным положением, устанавливала сотрудникам учебного заведения повышенные премиальные выплаты, часть из которых они возвращали ей.

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В ведомстве считают, что подобным образом ректор получила несколько взяток на общую сумму более 300 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Расследование дела продолжается. Следователи выполняют комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.​

По данным на сайте Регионального института профессионального развития, ректором вуза является Васильева Ольга Владимировна.

Теги: Ректор, взятка, уголовное дело, Следственный комитет
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