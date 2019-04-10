В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро

В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро

Правоохранительные органы задержали ​помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

Оперативно-разыскные мероприятия проводили сотрудники Управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области. Боровко задержали на территории Невского района.

«Решается вопрос об увольнении Боровко в связи с нарушением присяги прокурора», — отмечается в сообщении.

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило против него уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, с 1 по 10 апреля он потребовал от предпринимателя взятку в размере 300 тыс. руб. За это Боровко обещал не проверять торговые точки данного бизнесмена, расположенные на территории метрополитена.