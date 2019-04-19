Суд арестовал директора Большого театра кукол Петербурга по делу о взятке

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал директора Большого театра кукол Александра Калинина по делу о получении взятки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города в канале в «ТамТам».

Калинина заключили под стражу до 17 июня. В пресс-службе отметили, что он не признал вину и попросил отправить его под домашний арест. Суд также заключил под домашний арест до 17 июня Ольгу Силаеву, гендиректора коммерческой структуры, подозреваемую в даче взятки руководителю театра.

18 апреля сотрудники правоохранительных органов пришли в Большой театр кукол с обысками. Впоследствии стало известно, что на руководителя театра Александра Калинина завели уголовное дело о получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, он заключил договор с главой компании на поставку декораций и реквизита на сумму 2,2 млн руб., после чего гендиректор коммерческой структуры вернула ему 1,2 млн руб.