В Крыму назвали признание референдума главным вызовом для Зеленского

В Крыму назвали признание референдума главным вызовом для Зеленского

Лидирующему по результатам второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому следует признать референдум 2014 года о статусе Крыма, сказал глава парламента полуострова Владимир Константинов, сообщает «РИА Новости».

«Отрицание выбора крымчан станет ахиллесовой пятой для Украины. Если они не признают референдум, они не смогут двигаться вперед и застрянут в прошлом», — добавил он.

Голосование во втором туре президентских выборов на Украине прошло 21 апреля. По последним данным ЦИК (обработано 99,03% протоколов), Зеленский лидирует с 73,22% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко набрал 24,46%.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что, по его мнению, рассчитывать «на какие-то принципиальные изменения» в украинской политике по отношению к Крыму не стоит.