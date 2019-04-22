Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) передали украинской стороне 60 содержавшихся в местах лишения свободы заключенных, отправленных в колонии до выхода региона из-под контроля Киева в 2014 году. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Сегодня в виде жеста доброй воли мы передали 60 человек, которые изъявили желание отбывать наказание на территории Украины», — сказала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ольга Кобцева.

Передача осужденных состоялась на линии соприкосновения сторон вблизи города Счастье. Сопровождали процесс передачи представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее власти ЛНР уже несколько раз передавали Украине осужденных до 2014 года заключенных и, по словам Кобцевой, намерены продолжать этот процесс.

«​Если у украинской стороны не пропадет желание, мы готовы через месяц передавать очередную партию (осужденных)», — сказала Кобцева.