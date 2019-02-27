В ЛНР сообщили о задержании украинского диверсанта

Украинская разведывательно-диверсионная группа предприняла попытку прорваться в самопровозглашенную Луганскую народную республику, один из ее членов задержан. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр.

По его словам, группа из 10 человек пыталась проникнуть на территорию республики в районе города Золотое. «В результате ответного огня из стрелкового оружия противник, понеся потери, спешно отступил», — сказал Марочко. По его словам, позднее представители Народной милиции заметили украинского военнослужащего, он был задержан.

В ноябре представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинская армия планирует диверсию на химзаводе «Стирол» в Горловке. На предприятии производят стирол, полистирол и пенополистирол. До начала конфликта в Донбассе предприятие обеспечивало 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, аммиачной селитры.