В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбила на Донбассе беспилотник вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Марочко, передает «РИА Новости».

По его словам, инцидент произошел утром в субботу, 9 марта, в районе города Попасная. ПВО ЛНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат​ «Катана-Агро». Марочко отметил, что ЛНР удалось изъять карту памяти беспилотника, которую изучают специалисты.​ «Уже сейчас можем заявить, что данный беспилотник был запущен украинскими силовиками для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ», — подчеркнул военный.

Ранее 9 марта представители командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что в начале месяца два украинских сержанта в упор расстреляли лейтенанта и командира своего взвода после того, как он сделал им замечание о распитии алкогольных напитков. В ДНР эту информацию сочли​ примером «беспредела, который происходит в ВСУ». Киев эти сведения официально не подтверждал.