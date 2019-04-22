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Представитель Любови Успенской опроверг информацию о ее госпитализации

Певица Любовь Успенская хорошо себя чувствует, никакой госпитализации не было, заявил «РИА Новости» ее неназванный представитель.

«Самочувствие хорошее, никакой госпитализации не было, чисто по техническим причинам не поехали на концерт», — сказал концертный директор Успенской.

Концертный директор певицы Виталий Макаров позднее подтвердил РБК, что певица не была госпитализирована. «Никакой госпитализации не было, просто опоздали на самолет», — отметил он.

О том, что исполнительница попала в больницу, ТАСС ранее рассказал организатор ее концерта в Барнауле. Мероприятие там было отменено. Сейчас организаторы, по его данным, ждут «решения по самочувствию». «Скорее всего, будет перенос концерта», — добавил он. Остальных деталей и причин госпитализации исполнительницы он не раскрыл.

Ранее о том, что Успенской стало плохо перед вылетом в Барнаул, сообщал алтайский портал «Амител». 22 апреля в рамках юбилейного тура у певицы, по его данным, должен был состояться концерт в барнаульском Театре драмы. Однако теперь, уточнили порталу в гастрольном агентстве «Лига-Арт» (оно отвечало за прибытие артистки в город), обсуждается вопрос о переносе концерта Успенской на другую дату. Подробностей произошедшего «Амител» не рассказали.

Теги: госпитализация, Москва
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