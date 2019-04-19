В Якутии восемь школьников госпитализировали после отравления

В Якутии восемь школьников госпитализировали после отравления

В Якутии госпитализировали восьмерых учеников гимназии из-за отравления, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Отмечается, что всего среди учащихся Мирюнской юношеской гимназии в Усть-Алданском районе было зарегистрировано 11 случаев пищевой токсикоинфекции. Их состояние оценивается как средней тяжести, восемь из них попали в инфекционное отделение.

Роспотребнадзор направил рабочую группу для установления источника инфекции.

Позднее следственное управление СК по Республике Саха начало проверку по признаком преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, накануне в больницу обратились девять учащихся, самым младшим из которых был ученик 6 класса. Им поставили диагноз пищевая токсикоинфекция. По словам школьников, они пообедали в школьной столовой, ужинали дома, а ночью у них проявились симптомы. 19 апреля в больницу доставили двух учеников 11 и 9 классов этой же школы. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.