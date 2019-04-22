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Выборы на Украине ,  
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Белый дом сообщил детали разговора Трампа и Зеленского

Белый дом подтвердил телефонный разговор президента США Дональда Трампа и лидера голосования на выборах президента Украины Владимира Зеленского. Сообщение американской администрации опубликовал журналист президентского пула Стив Херман. 

Как отмечается, американский лидер поздравил актера с победой на выборах и пожелал ему успехов. Трамп также назвал выборы важным моментом в истории Украины и отметил их мирный и демократический характер.

Фотогалерея 
Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

О том, что американский лидер позвонил Зеленскому, ранее сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в штабе лидера голосования. Разговор состоялся по инициативе американской стороны, до этого актера поздравило посольство США в Киеве. Позднее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пояснил, что Трамп позвонил Зеленскому, чтобы поздравить его. Волкер добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать усилия Киева по «восстановлению территориальной целостности и противодействию российской агрессии».

Второй тур выборов президента прошел на Украине 21 апреля. По результатам обработки 89% протоколов, Зеленский получает более 73% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко — менее 25%.

Теги: Белый дом, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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