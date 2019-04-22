ЦИК Украины обработала более 70% протоколов

ЦИК Украины обработала 70,33% протоколов избирательных комиссий. По последним данным, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский получает 73% голосов, Петр Порошенко — 24,66%. 2,32% бюллетеней признаны недействительными.

Зеленский лидирует в абсолютном большинстве регионов Украины (за исключением Львовской области). Петру Порошенко удалось обойти конкурента на избирательных участках за рубежом, где в голосовании приняли участие 54,7 тыс человек: действующий президент получил на них 53,15% голосов.

Как ранее сообщил замглавы ЦИК Евгений Радченко, официальные итоги голосования будут подведены 30 апреля. Тем не менее Петр Порошенко уже публично признал свое поражение. Свои поздравления Владимиру Зеленскому уже выразили президент США Дональд Трамп. президент Польши Анджей Дуда, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц.