Останкинская башня погасила огни в знак траура по погибшим в Шри-Ланке

Подсветка на Останкинской башне в Москве погасла на час в знак траура по жертвам терактов в Шри-Ланке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Огни были погашены в ночь на понедельник, 22 апреля, с 00:00 до 01:00 мск.

Кроме того, в аналогичные часы по местному времени подсветка также была выключена на Эйфелевой башне, такое решение приняла мэрия Парижа.

В Пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошло восемь взрывов в общественных местах, которые привели к гибели более 200 человек, еще около 450 получили ранения. Среди жертв есть иностранцы, но нет граждан России. Полиция задержала 13 подозреваемых в причастности к взрывам. В стране введен комендантский час и заблокированы популярные мессенджеры.

