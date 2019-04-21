Полиция задержала 13 подозреваемых в организации взрывов на Шри-Ланке

Полиция задержала 13 человек, подозреваемых в причастности к организации серии взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщает ​телекомпания «Аль-Джазира» со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Представитель полиции сообщил, что силовики также обнаружили автомобиль. который. по версии следствия, использовался подозреваемыми для передвижения по столице страны Коломбо. Кроме того полиция обнаружила укрытие подозреваемых.

Жертвами взрывов в Пасхальное воскресенье на Шри-Ланке стали 200 человек. Среди погибших есть иностранцы. Ранения получили 450 человек.