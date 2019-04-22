Штаб Зеленского получил более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях на выборах

Штаб Зеленского получил более 1,4 тыс. сообщений о нарушениях на выборах

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского поступило более 1,4 тыс сообщений о нарушениях во время голосования во втором туре выборов. Об этом заявил представитель штаба, трансляция велась на сайте Зеленского.

​По данным штаба, 1475 нарушений в основном касались проблем со списками, а также «креативной технологии» — «голосуй против, ставь отметку возле [президента Петра] Порошенко​».

МВД Украины ранее зафиксировало более тысячи нарушений на выборах и открыло 13 уголовных дел.

По предварительным данным, Зеленский набирает во втором туре более 72% голосов. Действующий президент Петр Порошенко официально признал поражение и выразил надежду подписать закон об украинском языке до ухода со своего поста. Зеленского среди прочих уже поздравили с победой глава МИД Великобритании Джереми Хант, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер министр Армении Никол Пашинян (на украинском языке) и РПЦ.