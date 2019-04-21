МВД Украины зафиксировало более тысячи сообщений о нарушениях на выборах

МВД Украины зафиксировало более тысячи сообщений о нарушениях на выборах

МВД Украины зафиксировало более 1 тыс. сообщений о нарушениях на выборах президента, сообщил в ходе брифинга директор департамента коммуникаций ведомства Артем Шевченко.

По его словам, больше всего нарушений произошло в Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Киеве. По данным фактам открыли 13 уголовных дел.

Ранее стало известно, что полиция Украины завела уголовное дело из-за того, что избирательный участок в населенном пункте Лебединский в Донецкой области не начал работу. В результате избиратели лишились права голосовать. Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук пояснила, что это связано с расположением участка «вплотную к линии разграничения». Спустя несколько часов участок все же заработал.

Участки для голосования во втором туре выборов президента Украины открылись в 8:00. По данным на 15:00, явка составила 45,27% избирателей. Во втором туре участвуют действующий глава государства Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский.