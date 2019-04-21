Уровень поддержки Зеленского станет рекордом для независимой Украины

Если Зеленский сможет удержать текущий уровень поддержки до конца подсчета голосов, он станет самым популярным президентом Украины на момент избрания в истории. До него на Украине никто не набирал более 70% голосов избирателей

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По итоговым данным Национального экзит-пола на Украине, которые публикует «Интерфакс-Украина», Владимир Зеленский получает 73% голосов избирателей. Если лидер партии «Слуга народа» сохранит этот уровень поддержки до конца подсчета голосов, он станет самым популярным кандидатом в президенты в истории независимой Украины.

По данным ЦИК Украины на 23:15 мск Зеленский набирает 72% голосов по итогам подсчета 5,96% протоколов. Действующий президент Петр Порошенко отстает от него почти в три раза с уровнем поддержки в 25,68% голосов.

До этого рекордсменом среди лидеров независимой Украины по уровню поддержки был первый президент страны после развала СССР Леонид Кравчук. Он же до Петра Порошенко был и единственным главой страны, избранным в первом туре — 1 декабря 1991 года он получил на выборах 61% голосов. На посту президента он оставался до июля 1994 года, когда был смещен в результате досрочных выборов Леонидом Кучмой, который во втором туре набрал 52,15% голосов. Досрочные выборы на Украине в 1994 году прошли из-за забастовки шахтеров Донбасса.

На выборах 2014 года Петр Порошенко победил в первом туре, набрав чуть больше половины голосов — 54,7% голосов.