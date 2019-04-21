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Выборы на Украине ,  
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Уровень поддержки Зеленского станет рекордом для независимой Украины
Если Зеленский сможет удержать текущий уровень поддержки до конца подсчета голосов, он станет самым популярным президентом Украины на момент избрания в истории. До него на Украине никто не набирал более 70% голосов избирателей
Фото: РИА Новости

По итоговым данным Национального экзит-пола на Украине, которые публикует «Интерфакс-Украина», Владимир Зеленский получает 73% голосов избирателей. Если лидер партии «Слуга народа» сохранит этот уровень поддержки до конца подсчета голосов, он станет самым популярным кандидатом в президенты в истории независимой Украины.

По данным ЦИК Украины на 23:15 мск Зеленский набирает 72% голосов по итогам подсчета 5,96% протоколов. Действующий президент Петр Порошенко отстает от него почти в три раза с уровнем поддержки в 25,68% голосов.

До этого рекордсменом среди лидеров независимой Украины по уровню поддержки был первый президент страны после развала СССР Леонид Кравчук. Он же до Петра Порошенко был и единственным главой страны, избранным в первом туре — 1 декабря 1991 года он получил на выборах 61% голосов. На посту президента он оставался до июля 1994 года, когда был смещен в результате досрочных выборов Леонидом Кучмой, который во втором туре набрал 52,15% голосов. Досрочные выборы на Украине в 1994 году прошли из-за забастовки шахтеров Донбасса.

На выборах 2014 года Петр Порошенко победил в первом туре, набрав чуть больше половины голосов — 54,7% голосов.

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Владимира Зеленского уже поздравили с победой посольство США на Украине, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Армении Никол Пашинян и генсек НАТО.

В ходе брифинга в штабе Зеленский сообщил, что действующий президент страны и его соперник на выборах — Петр Порошенко, — уже позвонил ему и поздравил с победой. По словам Зеленского, президент пообещал помогать ему при необходимости советом. Лидер партии «Слуга народа», в совю очередь, пообещал, что если общественность поддержит это решение, он будет готов ввести Порошенко в состав правительства страны.

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Как происходит передача власти президента на Украине
  • После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
  • Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
  • Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
  • Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
  • После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада. 
  • Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.
  • Может назначить высшее командование вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.
  • Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
  • Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента). 
  • Может наложить вето на принятые Верховной Радой законы.
  • Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют конституции Украины.
  • Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
  • Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, президент Украины, Петр Порошенко
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