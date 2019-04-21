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Общество ,  
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Около международного аэропорта Шри-Ланки обезвредили бомбу

ВВС Шри-Ланки обезвредили самодельное взрывное устройство около главного международного аэропорта страны Бандаранаике. Об этом пишет местный портал News First со ссылкой на представителя военных.

Подозрительное устройство было обнаружено около дороги рядом с аэропортом. Военные считают, что бомба была произведена внутри страны. Внутри аэропорта и вокруг него были усилены меры безопасности.​

Политика
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

В Пасхальное воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошло восемь взрывов в общественных местах. В результате погибли более 200 человек, еще около 450 пострадали. По предварительной информации, граждан России среди них нет. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за атаки. Полиция задержала 13 подозреваемых в причастности к взрывам. В стране введен комендантский час и заблокированы популярные мессенджеры.
 

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