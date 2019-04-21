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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Чемпионы Франции по футболу заменили фамилии на форме надписью «Нотр-Дам»

Игроки футбольной команды «Пари Сен-Жермен», досрочно ставшей чемпионом Франции, вышли на игру против «Монако» в футболках с изображением Собора парижской Богоматери и надписью «Нотр-Дам» вместо фамилий. Трансляцию игры ведет телеканал «Матч-ТВ».

Эту форму клуб презентовал до игры в своем Twitter. На видеоролике игроки команды говорят, что отдают дань уважения тем, кто участвовал в тушении пожара в соборе.

Возгорание в Нотр-Даме возникло вечером 15 апреля, в здании проходили реставрационные работы. Пожар тушили более 12 часов, в результате у собора обрушился шпиль, сгорела большая часть крыши. Как установили эксперты, очаг возгорания находился в центре крыши собора.

Ряд представителей бизнеса, общественности и несколько стран предложили свою помощь в восстановлении исторического памятника. Глава французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне сообщил, что его компания выделила €100 млн на восстановление собора Парижской Богоматери; семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) пообещали внести на те же цели €200 млн. Свою помощь коллегам во Франции предложило российское МЧС.

Теги: Франция, Футбол, Собор Парижской Богоматери
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