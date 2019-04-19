В МЧС заявили о готовности помочь в установлении причин пожара в Нотр-Дам

В МЧС заявили о готовности помочь в установлении причин пожара в Нотр-Дам

МЧС в случае необходимости готово отправить во Францию специалистов для оказания помощи в установлении причин пожара в соборе Парижской Богоматери, а также для оценки устойчивости его конструкций. Об этом на встрече с послом Франции в России Сильви Берманн заявил глава ведомства Евгений Зиничев, сообщает ТАСС.

«Нотр-Дам — один из величайших символов всемирного культурного и духовного наследия», — добавил глава МЧС.

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля в ходе реставрационных работ. Возгорание тушили более 12 часов. В результате сгорела большая часть крыши здания, ​обрушились шпиль и часы. Никто из посетителей не пострадал, ранения получили один пожарный и двое полицейских.

Как сообщили в прокуратуре Парижа, основной версией пожара остается несчастный случай. Ведомство не нашло признаков преднамеренного поджога собора. В МВД Франции также сообщили, что речи об умышленном поджоге не идет.