Верховный лидер Ирана назначил нового главнокомандующего КСИР

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подписал указ о назначении новым главнокомандующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Ранее пост главнокомандующего КСИР занимал Мохаммад Али Джаафари.

«Взяв во внимание мнение генерал-майора Мохаммад Али Джаафари​ о необходимости перемен в командовании КСИР и ваши [Салами] заслуги и ценный опыт в революционном и джихадистском институте КСИР, я даю вам звание генерал-майора и назначаю вас главнокомандующим Корпуса стражей исламской революции», — говорится в указе.

Али Хаменеи также посоветовал Хоссейну Салами внести изменения и во все области КСИР, которые позволят расширить возможности организации.​

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает Корпус стражей исламской революции как террористическую организацию.

