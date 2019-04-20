Жена Зеленского объяснила причину попадания в базу «Миротворца»

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена объяснила, почему она была включена в базу данных сайта «Миротворец». Об этом она написала в Facebook.

«Сегодня распространили скрины с моей страницы. Скрины 2014 года. Тогда я не знала всех технических особенностей «Фейсбука», — рассказала она.

По ее словам, она не подозревала, что Facebook «может не показать подводку, а саму ссылку — оставить». Зеленская отметила, что не помнит, с какой страницы тогда был сделан репост. При этом она уточнила, что это был пост кого-то из ее друзей.

«Сегодня из этого пытались сделать новость дня. Дня тишины.

Всех приглашаю на свою страницу. Посмотреть, о чем и что я писала тогда. Что репостила. Над чем размышляла», — добавила супруга кандидата в президенты.