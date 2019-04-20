Жена Зеленского объяснила причину попадания в базу «Миротворца»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,60 63,57 EUR Нал. 72,61 71,57 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 351,70 +33,60 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
«Зенит» забил победный гол «Краснодару» на 95-й минуте Спорт, 23:07 Жена Зеленского объяснила причину попадания в базу «Миротворца» Политика, 23:03 Истец объяснил причину подачи заявления о снятии Зеленского с выборов Политика, 22:26 «Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии Спорт, 22:00 Де Ниро назвал Трампа полным неудачником и гангстером Политика, 21:52 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 21:30 В ДНР сообщили о попавших под обстрел в Донбассе журналистах ВГТРК Общество, 21:27 «Локомотив» упустил победу в московском дерби с ЦСКА Спорт, 21:05 Число задержанных на акции «желтых жилетов» в Париже превысило 180 Политика, 21:05 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» — «Зенит». Онлайн Спорт, 21:00 Украинский адвокат подал иск об отстранении Зеленского от выборов Политика, 20:41 Борисов анонсировал контракт на аренду сирийского порта Тартус на 49 лет Политика, 20:34 Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян Общество, 20:17 «Помешаны» на спорте: как построить свой спорт-клуб с нуля РБК и ВТБ, 20:00
Выборы на Украине ,  
0 
Жена Зеленского объяснила причину попадания в базу «Миротворца»

Супруга кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена объяснила, почему она была включена в базу данных сайта «Миротворец». Об этом она написала в Facebook.

«Сегодня распространили скрины с моей страницы. Скрины 2014 года. Тогда я не знала всех технических особенностей «Фейсбука», — рассказала она.

По ее словам, она не подозревала, что Facebook «может не показать подводку, а саму ссылку — оставить». Зеленская отметила, что не помнит, с какой страницы тогда был сделан репост. При этом она уточнила, что это был пост кого-то из ее друзей.

«Сегодня из этого пытались сделать новость дня. Дня тишины.
Всех приглашаю на свою страницу. Посмотреть, о чем и что я писала тогда. Что репостила. Над чем размышляла», — добавила супруга кандидата в президенты.

Теги: Владимир Зеленский, супруга, «Миротворец», Facebook
Материалы по теме
Жена Зеленского попала в базу «Миротворца»
Политика
Три вопроса про президента Зеленского
Политика
Порошенко заявил об «ужасной части» дебатов с Зеленским
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter