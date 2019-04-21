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Выборы на Украине ,  
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Полиция Украины сообщила о более 260 нарушениях в день тишины

Полиция Украины получила 262 заявления о нарушениях в день тишины перед выборами президента. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook. Как уточняет Нацполиция, в основном обращения связаны с незаконной агитацией.

По словам министра внутренних дел страны Арсена Авакова, полиция взяла под круглосуточную охрану почти 30 тыс. избирательных участков. «Спокойствие граждан будет охранять около 130 тыс. правоохранителей. Это примерно такое же количество, как и во время первого тура. Граждане могут спокойно идти на выборы. <…> А самое главное, мы готовы защитить голоса после того, как люди проголосуют», — заявил он.

Политика
Как проходит второй тур президентских выборов на Украине. Главное

В день тишины перед первым туром выборов на Украине, который прошел 31 марта, полиция получила почти 160 заявлений о нарушениях. По словам замглавы МВД Сергея Ярового, они были связаны, в том числе, с подкупом избирателей, незаконной агитацией и угрозой физической расправой.

Второй тур выборов стартовал утром 21 апреля, в нем участвуют действующий президент Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (совпадает с московским). 

Теги: выборы на Украине, Аресен Аваков, нарушения
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