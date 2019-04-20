В ДНР сообщили о попавших под обстрел в Донбассе журналистах ВГТРК

В ДНР сообщили о попавших под обстрел в Донбассе журналистах ВГТРК

Съемочная группа ВГРТК попала под обстрел украинского снайпера под Донецком. Об этом говорится в заявлении начальника пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Безсонова.

По его словам, журналисты готовили репортаж о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе села Спартак. Огонь по ним был открыт с направления Авдеевки по приказу командира 93-й бригады, утверждает он. Действия снайпера прикрывались огнем из ручных и станковых противотанковых гранатометов, добавил Безсонов.

В результате обстрела никто из журналистов не пострадал, сообщил представитель народной милиции.

19 апреля Безсонов сообщил, что при попытке прорваться к селу Октябрь на юге ДНР на собственных минах подорвались трое украинских военных. Кроме того, сообщил он, еще четверо погибли при попытке эвакуировать раненых. При этом в штабе Операции объединенных сил Украины заявили, что потерь среди украинских военнослужащих не было.