В ДНР заявили о гибели троих ополченцев и семерых украинских военных

Украинские военные подорвались на собственных минах при попытке прорваться к селу Октябрь на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов, сообщает «Донецкое агентство новостей». По его словам, в результате подрыва погибли трое украинских военных, еще двое получили ранения.

Он указал, что при попытке эвакуации раненых еще четверо украинских военных погибли и двое пострадали. Кроме того, в ходе боя погибли трое военнослужащих ДНР, рассказал Безсонов.

При этом в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил Украины в Faccebook говорится, что потерь среди украинских военнослужащих нет. Там также заявили, что с начала суток их позиции в Донбассе были обстреляны семь раз, в том числе с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибрами 120 и 82 мм.

На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержал введение в Донбассе «пасхального перемирия» с 18 апреля. В самопровозглашенных республиках отметили, что договоренности не были согласованы с Донецком и Луганском. На заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе стороны обвинили друг друга в срыве режима прекращения огня.