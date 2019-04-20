С сайта президента Украины из речи Порошенко удалили слова о повстанцах

С сайта президента Украины из речи Порошенко удалили слова о повстанцах

На сайте президента Украины отредактировали расшифровку речи Петра Порошенко, с которой он выступал в Цюрихском университете 20 января 2015 года. Из текста в украинской редакции убрали слово «повстанцы», сказанное в отношении жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, и заменили его на слова «боевики» и «наемники». Предыдущая версия текста доступна в кэше Google.

Исправлена была и английская редакция речи Порошенко: в предыдущей версии, доступной в кэше, в отношении жителей самопровозглашенных республик было использовано слово rebels, в нынешней — terrorists.

Как сообщает «Украинская правда», внимание на то, что Порошенко ранее называл жителей ДНР и ЛНР повстанцами, обратили журналисты.

19 апреля в ходе предвыборных дебатов оппонент действующего президента Украины Владимир Зеленский использовал ​термин «повстанцы Донецкой и Луганской народных республик». В ходе выступления актер зачитал один из вопросов, который звучал следующим образом: ​ «Правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР».