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Выборы на Украине ,  
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В штабе Зеленского разъяснили его слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook объяснил, почему в ходе предвыборных дебатов Зеленский назвал жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР повстанцами. По словам Разумкова, шоумен употребил этот термин, потому что соответствующий вопрос ему направили жители Украины.

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«Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили», — отметил Разумков, прикрепив к своему посту скриншоты с фрагментами выступлений действующего президента Украины Петра Порошенко, в которых он сам называл жителей ДНР и ЛНР повстанцами.

В ВСУ, комментируя слова Зеленского, заявили об отсутствии повстанцев в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко. Фоторепортаж

Дебаты Порошенко и Зеленского состоялись 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский». В ходе выступления шоумен зачитал один из вопросов, который звучал следующим образом:​ «Правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР». После дебатов Порошенко в разговоре с Помпео осудил слова Зеленского за использование термина «повстанцы».

В первом туре президентских выборов, который прошел 31 марта, Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Теги: выборы на Украине, повстанцы, Владимир Зеленский, Донбасс
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