В штабе Зеленского разъяснили его слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

В штабе Зеленского разъяснили его слова о повстанцах в ДНР и ЛНР

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков на своей странице в Facebook объяснил, почему в ходе предвыборных дебатов Зеленский назвал жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР повстанцами. По словам Разумкова, шоумен употребил этот термин, потому что соответствующий вопрос ему направили жители Украины.

«Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили», — отметил Разумков, прикрепив к своему посту скриншоты с фрагментами выступлений действующего президента Украины Петра Порошенко, в которых он сам называл жителей ДНР и ЛНР повстанцами.

В ВСУ, комментируя слова Зеленского, заявили об отсутствии повстанцев в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Дебаты Порошенко и Зеленского состоялись 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский». В ходе выступления шоумен зачитал один из вопросов, который звучал следующим образом:​ «Правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР». После дебатов Порошенко в разговоре с Помпео осудил слова Зеленского за использование термина «повстанцы».

В первом туре президентских выборов, который прошел 31 марта, Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.