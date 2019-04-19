Захарова сравнила с шапито дебаты между Порошенко и Зеленским

Захарова сравнила с шапито дебаты между Порошенко и Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прошедшие дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

«Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито», — написала она на своей странице в Facebook.

Дебаты прошли на стадионе вечером 19 апреля. По оценке МВД Украины, на них пришли 22 тыс. зрителей. В ходе дискуссии Порошенко назвал Зеленского котом в мешке и слабым кандидатом. Актер ответил действующему президенту фразой «лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре». Также Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять российскому лидеру Владимиру Путину. Также в ходе дебатов Зеленский пообещал сделать все, чтобы закончить войну в Донбассе, а Порошенко — защитить страну от фейков и российского влияния, а также вернуть Крым.

21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать большинство голосов.