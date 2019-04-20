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В ВСУ после слов Зеленского заявили об отсутствии в ЛНР и ДНР повстанцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook прокомментировали слова кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе дебатов со своим оппонентом Петром Порошенко упомянул повстанцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе.

«У нас «повстанцев» нет. У нас есть российская агрессия», — напоминание президента Украины. Вооруженные силы Украины об этом не забудут и не простят. Никогда», — говорится в сообщении ВСУ.

Политика
Три вопроса про президента Зеленского

Дебаты Зеленского и президента Украины Петра Порошенко прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Зеленский зачитал несколько вопросов от жителей Украины, один из которых звучал так: «Правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР?» Слово «повстанцы» вызвало у Порошенко возмущение, так как украинские власти считают ополченцев ЛНР и ДНР террористами. После дебатов Порошенко в разговоре с Помпео осудил слова Зеленского за использование термина «повстанцы».

Фотогалерея 
Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко. Фоторепортаж

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается с апреля 2014 года после свержения президента Виктора Януковича. В ответ на это в ряде регионов страны выдвигались требования о федерализации страны, а после начала силовой операции в Донбассе на их территории были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики, объявившие о независимости в мае того же года. Киев обвиняет Москву в вооруженной поддержке этих образований, а после принятия закона о реинтеграции Донбасса (вступил в силу в феврале 2018 года) напрямую обвинил Россию в агрессии и ответственности за все жертвы и разрушения в регионе. Москва участие в конфликте отрицает.

Теги: война на Украине, выборы на Украине, повстанцы, ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский
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