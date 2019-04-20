Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух

Число жертв стрельбы у ночного клуба в Мельбурне возросло до двух

В больнице австралийского Мельбурна умер еще один пострадавший в результате стрельбы у ночного клуба. Об этом сообщается на сайте полиции штата Виктория.

«28-летний мужчина из Мейдстона скончался в больнице прошлой ночью (19 апреля)», — говорится в сообщении.

В больнице остаются четверо пострадавших. Среди них трое мужчин и одна женщина. Полиция продолжает расследование произошедшего. Один из пострадавших, 37-летний мужчина, скончался в госпитале в воскресенье.

Стрельба произошла в ночь на 14 апреля у ночного клуба Love Machine. Неизвестные открыли огонь из машины. В полиции сообщали, что впоследствии автомобиль нашли сгоревшим в пригороде Уоллерт.