Пострадавший при стрельбе у ночного клуба в Мельбурне умер в больнице

Пострадавший при стрельбе у ночного клуба в Мельбурне умер в больнице

Один из пострадавших в результате стрельбы у ночного клуба Love Machine в австралийском Мельбурне скончался в больнице. Об этом говорится в сообщении полиции штата Виктория.

В больнице остаются трое раненых. Состояние одного из них оценивается как критическое, травмы других не представляют угрозы жизни, отмечает ведомство.

Стрельба произошла в ночь на 14 апреля, неизвестные открыли огонь по людям неподалеку от входа в клуб. Как сообщала Daily Mail, стрельба велась из угнанного Porsche Cayenne.

Полиция проверяет показания очевидцев относительно автомобиля. Как отмечает ведомство, позднее машина была найдена сгоревшей в пригороде Уоллерт.