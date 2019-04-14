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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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У ночного клуба в Австралии произошла стрельба
В Мельбурне неизвестные открыли огонь из машины по прохожим у ночного клуба Love Machine. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии
Фото: News.com.au / Twitter

В ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, в австралийском Мельбурне произошла стрельба близ ночного клуба. Об этом говорится в сообщении полиции штата Виктория.

В полиции сообщают, что неизвестные открыли огонь по нескольким людям неподалеку от входа в ночной клуб. Инцидент произошел примерно в 3:20 по местному времени. (20:20 мск).

Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine. Все пострадавшие — мужчины, двое из них находятся в критическом состоянии, еще двое были госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни.

Неизвестные открыли огонь по людям из машины. По данным Daily Mail, речь идет об угнанном Porsche Cayenne.

Полиция оцепила место, где произошла стрельба. Следователи изучают оставленные улики.

15 марта в Новой Зеландии произошла стрельба в мечетях Аль-Нур и Линвуд. Власти назвали произошедшее терактом. В результате погибли 50 человек, десятки пострадали. В связи с произошедшим были задержаны три человека, двоих из которых впоследствии отпустили. Австралийца Брентона Тарранта арестовали, власти Новой Зеландии пообещали ему пожизненный срок. Нападавший был вооружен штурмовой винтовкой и вел прямую трансляцию происходящего в Facebook.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Австралия, стрельба
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