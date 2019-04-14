У ночного клуба в Австралии произошла стрельба

В Мельбурне неизвестные открыли огонь из машины по прохожим у ночного клуба Love Machine. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии

Фото: News.com.au / Twitter

В ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, в австралийском Мельбурне произошла стрельба близ ночного клуба. Об этом говорится в сообщении полиции штата Виктория.

В полиции сообщают, что неизвестные открыли огонь по нескольким людям неподалеку от входа в ночной клуб. Инцидент произошел примерно в 3:20 по местному времени. (20:20 мск).

Австралийская редакция Daily Mail сообщает о четырех пострадавших. Газета уточняет, что стрельба произошла у ночного клуба Love Machine. Все пострадавшие — мужчины, двое из них находятся в критическом состоянии, еще двое были госпитализированы с ранениями, не угрожающими жизни.

Неизвестные открыли огонь по людям из машины. По данным Daily Mail, речь идет об угнанном Porsche Cayenne.

Полиция оцепила место, где произошла стрельба. Следователи изучают оставленные улики.