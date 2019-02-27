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Суд в США отложил вынесение приговора для Бутиной
Сотрудничество россиянки со следствием «все еще необходимо правительству», заявила судья. Назначать дату вынесения приговора она не стала, следующее заседание по делу Бутиной состоится в конце марта
Мария Бутина (Фото: Alexandria Sheriff's Office / Reuters)

Американский суд отложил вынесение приговора россиянке Марии Бутиной, которая была арестована в США по обвинению в работе иностранным агентом. Об этом сообщает Reuters.

Под стражей 30-летняя Бутина находится с момента ее ареста в июле прошлого года, напоминает агентство. В декабре россиянка решила пойти на сделку со следствием и признала себя виновной по одному из пунктов обвинения. В частности, Бутина созналась, что участвовала в заговоре против США, действовала как незарегистрированный «агент Кремля» и пыталась проникнуть в доверие к лидерам ​Национальной стрелковой ассоциации.

Во вторник, 26 февраля, адвокат Бутиной Роберт Дрисколл сообщил окружному судье США Тане Чуткан, что его клиент готов услышать приговор. Однако прокурор заявил, что обвинение нуждается в дальнейшем расследовании дела. Этому, по его мнению, могло бы поспособствовать продолжение сотрудничества следствия с Бутиной.

Судья в итоге согласилась с доводами обвинения и распорядилась провести еще одно заседание по делу в следующем месяце. «Госпожа Бутина была помещена под стражу за значительную часть тех действий, за которые, вероятно, она понесет наказание», — сказала Чуткан, отметив, что сотрудничество россиянки со следствием «по-прежнему необходимо правительству».

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Адвокат допустил освобождение Бутиной после оглашения приговора

Следующее слушание по делу назначено на 28 марта, указывает Reuters.​

Марию Бутину задержали в США летом 2018 года. По версии обвинения, она пытались внедриться в американские организации с целью продвижения интересов России. 8 февраля, адвокат россиянки допустил, что суд в США может освободить Бутину после оглашения приговора. Россиянка, по его словам, рассказывает властям США «то немногое, что она знает». «Мы рассчитываем, что приговор будет в следующем месяце. И надеемся, вскоре после этого она будет дома», — отмечал Дрисколл.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: США Россия
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