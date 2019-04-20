Помпео обвинил Россию в поддержке авторитарных режимов Латинской Америки

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай поддерживают авторитарные режимы в Латинской Америке. Об этом сообщает The Washington Post.

«Финансирование Китаем режима [Венесуэлы] помогло ускорить и продлить кризис в этой стране. Россия, как всем известно, также имеет давние связи с авторитарными лидерами Кубы и Никарагуа», — сказал он.

Госдепартамент США призывал все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу, чтобы прекратить поддержку Россией Николаса Мадуро. При этом в МИД России сообщали, что в начале апреля запрашивали у Мальты разрешение на пролет через воздушное пространство страны двух самолетов, которые направлялись в Венесуэлу с пассажирами и грузами. Однако власти Мальты отказали.